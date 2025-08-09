إيران تؤكد على معارضتها لنزع سلاح حزب الله

قد يعجبك أيضًا -

أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، معارضة إيران الشديدة لقرار الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله،وقال ولايتي: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، فلطالما ساعدت إيران الشعب اللبناني والمقاومة، ولا تزال تفعل ذلك". وذلك وفقًا لوكالة تسنيم المحلية للأنباء.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يشهد فيه لبنان توترات سياسية وأمنية متصاعدة عقب الإعلان عن خطة حكومية لنزع سلاح الحركة الشيعية، الحليف الاستراتيجي لطهران واللاعب العسكري الرئيسي في المنطقة.

في 7 أغسطس/آب الجاري، تظاهر مئات من أنصار حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مسيرين بالسيارات والدراجات النارية للتنديد بالخطة. وتم نشر جنود لبنانيين في الشوارع لمنع أي امتداد للأحداث.

ويبرر حزب الله ترسانته بالحاجة للدفاع عن نفسه ضد إسرائيل. فيما ترى طهران، _الداعم العسكري والمالي الرئيسي لحزب الله)، أن "استمرار وجودها المسلح عنصر أساسي في المقاومة ضد إسرائيل". ولا يزال قرار الحكومة اللبنانية يُحدث انقسامًا عميقًا في المشهد السياسي الوطني، ويُثير ردود فعل دولية متباينة.