لماذا حاول 20 شابا من الحريديم اجتياز الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟

تلقت الشرطة الإسرائيلية شكوى الليلة الماضية (السبت) من مسؤولي الجيش الإسرائيلي حول دخول 20 مواطنًا إسرائيليًا إلى أراضي الدولة اللبنانية بعد عبور الحدود في المنطقة الشمالية، وهم مجموعة من اليهود الحريديم حاولوا الوصول إلى قبر الحاخام راشي المجاور لمجمع اليونيفيل على الخط الأزرق.

وقالت الشرطة إن ضباط شرطة المنطقة الشمالية وصلوا إلى مكان الحادث وبعد التواطؤ مع مسؤولي الجيش، اعتقلوا بعض المشتبه بهم بالقرب من الحدود واقتادوهم للاستجواب في مركز شرطة كريات شمونة.

وجاء في الإعلان أيضاً أن "الشرطة تذكر الجمهور بأن الوصول إلى المناطق القريبة من السياج الحدودي أمر محظور وخطير، لا سيما أن عبور الحدود إلى لبنان محظور قانوناً، وعقوبة مخالفة القانون تصل إلى السجن أربع سنوات".