يوروفيجن 2024": "الذهاب إلى يوروفيجن في مالمو يشكل خطرا على الإسرائيليين"

قال مسؤول إسرائيلي في مؤتمر صحفي إن "الإسرائيليين الذين يسافرون إلى مالمو للمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2024 في أوائل شهر مايو/ايار الوشيك، سيتعين عليهم إخفاء هوياتهم" وتابع "نحن لا نقول إنه لا ينبغي عليكم الذهاب إلى هناك، لكن أولئك الذين يذهبون إلى هناك يجب ألا يظهروا صهيونيتهم. لا ينبغي لهم أن يتجولوا بأعلام إسرائيلية صغيرة. يمكنكم التحدث بالعبرية فيما بينكم"

وأكد المسؤول ذاته على أنه "إذا كان موقع يوروفيجن آمنًا، فستظل مالمو منطقة غير مرحب بها للإسرائيليين”، وسيمثل المغني إيدن غولان إسرائيل على الرغم من أشهر من عدم اليقين المرتبط بالاحتجاجات واتهامات التسييس.

ويحذر مجلس الأمن القومي (NSC) أيضًا من إقامة بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس، خوفًا من أن تستهدف مجموعات مثل تنظيم "القاعدة" أو "داعش"هذه الأحداث واليهود والإسرائيليين الحاضرين.

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وتشكل إيران ووكلاؤها التهديد الرئيسي، حيث تم إحباط العشرات من المحاولات العدائية في السنوات الأخيرة. وأكد المسؤول أن “ما تم نشره ليس سوى غيض من فيض”، في إشارة إلى محاولات اغتيال في قبرص واليونان وتركيا.

وتفيد التقارير أن "حماس تسعى أيضًا إلى استهداف الإسرائيليين في الخارج خلال حرب غزة. وتم اكتشاف شبكة عدائية تابعة لحماس في شمال أوروبا في ديسمبر/كانون الأول. كما تحاول التنظيمات الجهادية تحريض الذئاب المنفردة على مهاجمة اليهود"

وتابع "ينصح مجلس الأمن القومي حاليًا بعدم السفر إلى تركيا والمغرب والأردن ومصر، بما في ذلك سيناء، وهي وجهة شهيرة لعيد الفصح. ومن الممكن إغلاق المعبر إلى مصر في حالة وجود تهديد محدد"