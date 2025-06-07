فرنسا: اعتقال فلسطيني في ضواحي باريس بعد اعتدائه على حاخام في وضح النهار

أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال رجل فلسطيني، أمس الجمعة، بعد أن قذف حاخامًا بكرسي على شرفة مقهى في إحدى ضواحي باريس. وتأتي هذه الحادثة - وهي ثاني اعتداء يتعرض له إيلي ليميل خلال أسبوع - في ظل تصاعد جرائم الكراهية المعادية للسامية في جميع أنحاء فرنسا.

وقال ليميل إنه كان جالسًا في مقهى في ضاحية نويي سور سين الباريسية، الجمعة ،عندما تعرض لضربة على رأسه بكرسي، مما أدى إلى إصابته في رأسه ونقله إلى المستشفى. ونُقل عنه قوله: "أخشى بشدة أننا نعيش في عالم تُولّد فيه الكلمات المزيد والمزيد من الشر".

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ووفقًا لوثائق الهوية التي عُثر عليها بحوزة المشتبه به، فإن الرجل البالغ من العمر 28 عامًا وُلد في مدينة رفح بقطاع غزة.

وأدانت CRIF، المنظمة الجامعة للجماعات اليهودية في فرنسا، "بأشد العبارات الممكنة الهجوم المعادي للسامية على الحاخام".

في سياق عام تُغذّي فيه كراهية إسرائيل وصم اليهود يوميًا، يُمثّل هذا الهجوم مثالًا آخر على المناخ السام الذي يستهدف اليهود الفرنسيين، وفقًا لما ذكره المركز في موقعه على الإنترنت.

واجهت الجالية اليهودية الفرنسية، الأكبر في أوروبا، العديد من الهجمات وتدنيس النصب التذكارية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث ارتكب الجهاديون الفلسطينيون من حركة حماس المذبحة العالمية المعادية للسامية منذ الهولوكوست.