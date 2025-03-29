عائلات الرهائن : "نتنياهو يضحي بالرهائن للحفاظ على سلطته"

عائلات الرهائن "نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاقات لإعادة الرهائن رغم الضغوط الشعبية والدولية. ويتهمونه بتفكيك فرق التفاوض وإطالة أمد الصراع لأسباب سياسية، على حساب سلامة المواطنين"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
عائلات الإسرائيليين المحتجزين كرهائن من قبل حماس والإسرائيليين يحتمون مع انطلاق صفارات الإنذار في "ساحة الرهائن"، خارج متحف تل أبيب للفنون، 26 أكتوبر، 2023.
عائلات الإسرائيليين المحتجزين كرهائن من قبل حماس والإسرائيليين يحتمون مع انطلاق صفارات الإنذار في "ساحة الرهائن"، خارج متحف تل أبيب للفنون، 26 أكتوبر، 2023.Photo by Tomer Neuberg/Flash90

أعربت عائلات الرهائن والضحايا، خلال احتجاج في شاعر بنيامين، مساء اليوم السبت، عن غضبها من حكومة بنيامين نتنياهو، التي يتهمونها بالتضحية بأحبائهم للحفاظ على سلطته السياسية. ووصفوا محنة الرهائن الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم في غزة، ونددوا بتقاعس نتنياهو في مواجهة إطلاق سراحهم. 

Video poster
عائلات الرهائن في ساحة الرهائن في تل أبيسب يترقبون وصول الرهائن الثلاث للبلاد

وقال إيناف زانجاوكر، الذي لا يزال ابنه في الأسر، إن "الحرب لا تعيد الرهائن، بل تعرضهم للخطر". وتقول العائلات إن "نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاقات لإعادة الرهائن رغم الضغوط الشعبية والدولية. ويتهمونه بتفكيك فرق التفاوض وإطالة أمد الصراع لأسباب سياسية، على حساب سلامة المواطنين". وأضافت "حياة الرهائن أصبحت أداة في اللعبة السياسية".

Video poster
آلاف الإسرائيليين بالقدس تحتج ضد قرار إقالة رئيس الشاباك.. ومظاهرات ضد المعارضة الإسرائيلية

وتدعو العائلات الرأي العام إلى النزول إلى الشوارع للضغط على السلطات لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن على الفور، دون تأخير أو على مراحل. وقال يوتام كوهين، أحد المتظاهرين الحاضرين، إن "الرهائن ليسوا نتيجة فشل عسكري، بل نتيجة مصالح سياسية".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات