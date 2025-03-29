عائلات الرهائن : "نتنياهو يضحي بالرهائن للحفاظ على سلطته"

أعربت عائلات الرهائن والضحايا، خلال احتجاج في شاعر بنيامين، مساء اليوم السبت، عن غضبها من حكومة بنيامين نتنياهو، التي يتهمونها بالتضحية بأحبائهم للحفاظ على سلطته السياسية. ووصفوا محنة الرهائن الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم في غزة، ونددوا بتقاعس نتنياهو في مواجهة إطلاق سراحهم.

وقال إيناف زانجاوكر، الذي لا يزال ابنه في الأسر، إن "الحرب لا تعيد الرهائن، بل تعرضهم للخطر". وتقول العائلات إن "نتنياهو يرفض التوصل إلى اتفاقات لإعادة الرهائن رغم الضغوط الشعبية والدولية. ويتهمونه بتفكيك فرق التفاوض وإطالة أمد الصراع لأسباب سياسية، على حساب سلامة المواطنين". وأضافت "حياة الرهائن أصبحت أداة في اللعبة السياسية".

وتدعو العائلات الرأي العام إلى النزول إلى الشوارع للضغط على السلطات لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن على الفور، دون تأخير أو على مراحل. وقال يوتام كوهين، أحد المتظاهرين الحاضرين، إن "الرهائن ليسوا نتيجة فشل عسكري، بل نتيجة مصالح سياسية".