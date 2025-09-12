لبحث التحركات المناهضة لإسرائيل ومواجهة "الاعتراف بفلسطين": وزير الخارجية الأميركي يزور إسرائيل وبريطانيا غدا السبت

قد يعجبك أيضًا -

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان، اليوم الجمعة، إن "الوزير ماركو روبيو سيزور إسرائيل وبريطانيا ابتداءً غد السبت، لمناقشة ما أسمته بـ"التحركات المناهضة لإسرائيل مثل الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية"، لزيارة إسرائيل قبل الانضمام إلى الرئيس دونالد ترمب في زيارته المقررة إلى بريطانيا الأسبوع الوشيك.

I24NEWS

وذكر بيجوتأن روبيو سيؤكد مجدداً خلال زيارته لإسرائيل "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ويشدد على ضمان عدم سيطرة حماس على غزة مرة أخرى". وأضاف أن سيعرض في إسرائيل "أولويات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنزاع بين إسرائيل وحماس، والقضايا الأوسع المرتبطة بأمن الشرق الأوسط، مؤكداً التزام واشنطن بأمن إسرائيل".

وذكر أن روبيو "سيشدد على الأهداف المشتركة بين الجانبين، وضمان ألا تعود حماس إلى حكم غزة مجدداً، والعمل على إعادة جميع المختطفين، إلى ذويهم". وأضاف أنه سيناقش مع القادة الإسرائيليين الأهداف والغايات العملياتية المرتبطة بعملية "مركبات جدعون 2". وأعرب عن "التزام واشنطن بمواجهة الإجراءات المناهضة لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية والذي يُنظر إليه على أنه مكافأة لإرهاب حماس"،وأضاف"الجهود القانونية الدولية في كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. كما سيلتقي الوزير بعائلات المحتجزين، ليؤكد أن إعادتهم تبقى أولوية قصوى للولايات المتحدة".

وكانت بريطانيا قد أعلنت عن نيتها الاعتراف بفلسطين أمام الجمعية العام للأمم المتحدة في سبتمبر/ ايلول الجاري، عقب إعلانات مماثلة من فرنسا، وأستراليا، وكندا، ودول أخرى.

وتأتي زيارة روبيو للمنطقة وسط توتر إقليمي، بعد الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، والذي استهدف عدداً من قادة حركة حماس، خلال اجتماع لمناقشة مقترح ترمب لوقف النار في غزة والإفراج عن المختطفين