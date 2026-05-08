الدنمارك: أعمال معادية للسامية لا تزال عند مستويات قياسية

ظلت الأعمال المعادية للسامية في الدنمارك عند مستويات قياسية للعام الثالث على التوالي في عام 2025. وسُجّل ما مجموعه 199 حادثة معادية للسامية العام الماضي، وهو ثاني أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2012، وأقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 207 حالات المسجل في عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن الجالية اليهودية الدنماركية

قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تسجل الدنمارك سوى تسع حوادث معادية للسامية في المتوسط ​​سنويًا. ويبلغ عدد اليهود في البلاد حوالي 6000 نسمة.

وقالت إينا روزن، رئيسة الجالية اليهودية في الدنمارك: "للأسف، لا تتراجع معاداة السامية في الدنمارك، بل أصبحت أمرًا طبيعيًا إلى مستوى غير مسبوق". بحسب تقرير صادر عن منظمة AKVAH، وهي الجهة المسؤولة عن توثيق الأعمال المعادية للسامية داخل المجتمع اليهودي الدنماركي، فإن ما يقرب من 70% من الحوادث استهدفت بشكل مباشر أفرادًا أو مؤسسات تُعرّف نفسها بوضوح بأنها يهودية.

وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على التأثير المتزايد لهذا الوضع على الحياة اليومية لليهود الدنماركيين. فبحسب استطلاع رأي أجراه المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان عام 2025، أفاد 83% من يهود البلاد بأنهم يُعدّلون سلوكهم في الأماكن العامة بسبب هويتهم اليهودية، بينما قال 62% إنهم يُخفون رموزهم الدينية أو المجتمعية.

ويُثبت التقرير أيضًا وجود صلة مباشرة بين تصاعد الأعمال المعادية للسامية والحرب في غزة، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط. ويرتبط ما يقرب من 69% من الحوادث بإسرائيل أو بالصراع الإقليمي.

ومن بين الحوادث الموثقة، 24 حادثة استهدفت أطفالًا ومراهقين يهودًا، من بينها ثلاث حالات عنف جسدي. كما وقع أكثر من نصف الأعمال المعادية للسامية عبر الإنترنت. في مواجهة هذا التصاعد في التوترات، أعلنت الحكومة الدنماركية العام الماضي عن خطة بقيمة 18 مليون دولار لمكافحة معاداة السامية حتى عام 2030.