بلينكن: "نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في غزة، ولن نسمح لحماس بالتحكم في مستقبل غزة"

قال وزير خارجية الولايات المتحدة، انتوني بلينكن، مساء اليوم الأربعاء، من قطر، إن"مقترح بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في غزة" وتابع" نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة" واضاف"كان على حماس القبول بالمقترح المطروح كما هو، وكان على حماس أن تقدم حلا للأزمة ويجب ألا تقرر مصير المنطقة، ولن نسمح لحماس بالتحكم في مستقبل غزة".

وأكد بيلنكن على أن"حماس اقترحت بعض التعديلات على مقترح بايدن للتهدئة تصعب تلبية بعضها" وتابع"سنواصل العمل مع الوسطاء لسد الفجوات للوصول إلى اتفاق" وأفاد"سنواصل الضغط من أجل الانتهاء من هذا الاتفاق"، واضاف"واشنطن ستعرض مقترحات ملموسة بشأن اليوم التالي في غزة في غضون أسابيع"، وقال"بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، وبعضها الآخر ليس كذلك". وتابع"، وأضفا"حان الوقت لوقف المساومات وبدء الهدنة في غزة".

ومن جهته طالب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، إسرائيل وحركة حماس بـ"تقديم تنازلات خلال المفاوضات التي تتوسط فيها بلاده من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أن "الحرب على غزة تشهد تحولاً في الفترة الأخيرة، داعياً إلى وقفة حازمة لإنهاء الحرب".