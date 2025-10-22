"طريق التهريب الجديد من مصر إلى غزة عبر إسرائيل"

يشكّل ما بات يطلق عليه بـ"قطار الطائرات المسيّرة" الذي ينشط على الحدود بين مصر وإسرائيل تحدّياً أمنياً متزايداً أمام الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة. وتشير التقديرات وفقا لصحيفة "معاريف" إلى أن جزءاً من المعدات التي تُنقل من مصر إلى إسرائيل ينتهي به المطاف داخل قطاع غزة.

وتُستخدم طائرات مسيّرة قادرة على حمل أوزان ثقيلة في نقل أسلحة، تشمل رشاشات وبنادق وذخيرة، إلى جانب تهريب مخدرات وسجائر.

خلال الأيام الأخيرة، بدأ الجيش الإسرائيلي بتكثيف استخدام وسائل الحرب الإلكترونية للتصدي لهذه الظاهرة، رغم امتناعه عن الكشف عن حجمها الحقيقي. في المقابل، أبلغ سكان مناطق عَزّوز، نِتسانا، كرم أبي سالم، ومحيط هار حريف وكِتسعوت عن تحليق يومي لعشرات الطائرات المسيّرة التي تعبر الحدود من مصر إلى إسرائيل.

وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفقا للتقرير، يُستخدم هذا المسار كطريق بديل عن محور فيلادلفيا الذي باتت تسيطر عليه القوات الإسرائيلية حاليا.

يطلق الجيش الإسرائيلي على هذا المسار اسم "المسار على شكل حرف ח (حاء) بالعبرية"، حيث تمر البضائع أولاً في مناطق نتسانا، عزّوز، وجبل حريف، ثم ينقلها بدو من النقب إلى منطقة كرم أبي سالم، ومنها تُرسل بواسطة الطائرات المسيّرة إلى داخل غزة.

ويفهم الجيش الإسرائيلي أن هذا لم يعد مجرد مسار تهريب محدود، بل شبكة تهريب واسعة النطاق تشمل كميات كبيرة من السلع والأسلحة بين الحدود.

وفي ضوء ذلك، قرّر الجيش إدخال أنظمة رصد متطورة إلى جانب أنظمة الحرب الإلكترونية بهدف تعطيل وإسقاط الطائرات المسيّرة في الجو.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي:"الجيش الإسرائيلي على دراية بتطور ظاهرة التهريب عبر الطائرات المسيّرة، ويعمل بالتعاون مع الشرطة من خلال متابعة دقيقة باستخدام وسائل متعددة، منها المراقبة، وجمع المعلومات، والاستخبارات، والاعتراض. ويجري حالياً إعداد خطة لتحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة".