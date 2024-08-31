بالتعاون مع ناشطين داخل أراضي الدولة: تقرير- هكذا تعمل إسرائيل على إحباط الرد الإيراني

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم (السبت)، أن إسرائيل تعمل على تشكيل مجموعات في جنوب البلاد لإحباط الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية.

وبحسب التقرير، ادعى مصدر في الجمهورية الإسلامية أنه في أعقاب خيبة أمل إسرائيل من الوساطة الدبلوماسية لمنع أو تخفيف حدة الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية، بدأت إسرائيل، على حد قوله، "نشاطًا أمنيًا" بهدف الإضرار بقدرات إيران الأمنية.

Office of the iranias Supreme Leader via AP,File

وتحقيقا لهذه الغاية، يزعم التقرير أن إسرائيل استأنفت إعادة تنشيط المجموعات العاملة باسمها في جنوب شرق إيران. كما يُزعم أن إسرائيل تحاول الإضرار بقدرات إيران من خلال "استغلال الأحداث الغامضة والصعبة، إلى جانب نشر الشائعات وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة على شبكات التواصل الاجتماعي".

كما زعم المصدر نفسه في التقرير أن "نشاطات إسرائيل الإعلامية والنفسية لن يكون لها أي تأثير على تصميم إيران على تنفيذ الرد على اغتيال هنية - وهو قرار لا رجعة فيه".

في غضون ذلك، تزعم قناة mtv الإخبارية اللبنانية، المحسوبة على معارضي حزب الله، أن هناك محاولات لإقناع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بتأجيل الرد الإيراني إلى ما بعد انتهاء مفاوضات الصفقة. وبدلا من ذلك، هناك محاولات للإقناع بأن يكون الرد الإيراني محدودا، مثل رد حزب الله، وسيضرب "قواعد" إسرائيلية في إقليم كردستان أو أذربيجان.