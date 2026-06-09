نتنياهو يحذر في الكابينت: قد نضطر إلى مواجهة إيران بمفردنا

نشر أول: على خلفية يوم القتال بين إسرائيل وإيران والمحادثات المتوترة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للوزراء في اجتماع الكابينت أمس (الاثنين) إنه من المحتمل أن تضطر إسرائيل إلى القتال وحدها في المعركة القادمة ضد إيران.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في الجلسة: "من الممكن أن نصل إلى وضع نضطر فيه لمواجهة الإيرانيين وحدنا، من دون دعم من الولايات المتحدة، مع كل الأثمان التي يشملها ذلك، من تسليح وعزلة دولية. نحن لا نريد أن نصل إلى هناك، لكننا نعلم أننا قد نصل إلى هناك."

بعد ذلك، حذّر رئيس الأركان الجنرال أيال زامير من الاتفاق الذي يتبلور قائلاً: "كما نرى الأمور الآن - تقريباً أي اتفاق سيكون اتفاقاً سيئاً".