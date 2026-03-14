مسؤول إيراني رفيع المستوى:"أوكرانيا باتت هدفا مشروعا لإيران بسبب دعمها لإسرائيل"

أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، اليوم السبت، على أن "أوكرانيا باتت هدفاً مشروعاً لإيران بسبب دعمها المزعوم لإسرائيل في الحرب الدائرة". ويمثل هذا التصريح تصعيداً جديداً في الخطاب الإيراني، ما يوحي بإمكانية امتداد الصراع إلى ما وراء الشرق الأوسط.

واتهم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، كييف بمساعدة إسرائيل، لا سيما عبر الطائرات المسيّرة. وفي منشور على منصة "إكس"، زعم أن "أوكرانيا الفاشلة انخرطت في الحرب من خلال تقديمها مساعدات تكنولوجية للنظام الإسرائيلي". وتابع"هذا الانخراط يجعل كامل الأراضي الأوكرانية هدفاً مشروعاً لإيران".

واستند عزيزي في تبرير موقفه إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. ويبدو أن هذه التصريحات تشير إلى المساعدة التي يُزعم أن أوكرانيا قدمتها لدول الخليج التي تواجه هجمات الطائرات المسيّرة الإيرانية. يُقال إن كييف، التي تمتلك خبرة واسعة في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا في الحرب الأوكرانية، قد عرضت إرسال خبراء عسكريين للمساعدة في تعزيز أنظمة الدفاع في المنطقة.

على مدى السنوات القليلة المنصرمة، اكتسبت أوكرانيا خبرة في تحييد الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستخدمها موسكو، حليفة طهران. وقد استخدمت روسيا بالفعل هذه الطائرات على نطاق واسع في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. لطالما نفت طهران رسميًا تزويد روسيا بالأسلحة، على الرغم من الأدلة والاتهامات الغربية العديدة. في الوقت نفسه، ووفقًا لعدة مصادر أمريكية، تُقدّم موسكو الدعم لإيران في الصراع الحالي.