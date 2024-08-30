أهالي الرهائن أمام مقر إقامة رئيس الوزراء: "نتنياهو تجاوزت الخط- لقد تخليت عن الرهائن"

بعد تصويت مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسر ائيلي ​​لصالح بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وصل مساء اليوم الجمعة، تظاهر عائلات الرهائن أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، وهتفوا: "نتنياهو، لقد تجاوزت الخط - لقد تخليتم عن الرهائن"

ووضع أفراد الأهالي خطا أحمر، حيث كانت على جانب واحد صور الرهائن الـ 107 الموجودين في الأسر، وعلى الجانب الآخر صور الرهائن الستة الذين قتلوا في الأسر وتم جلبهم لدفنهم في إسرائيل قبل أيام.

وقالت والدة ماتان تسينجوكر، أيناف تسينجوكر: "بنيامين نتنياهو، إذا كنت تعتقد أننا سنتركك وحدك، وأنه يمكنك اتخاذ مثل هذه القرارات بشكل مستقل ضد المؤسسة الأمنية، فأنت ترتكب خطأً فادحًا! لقد صوتت لك، أنت تخونني! أنت تخون وطنك!"

فيما قالت ابنة الرهئنة احد بن عامي إيلا بن عامي: "المجلس الوزاري السياسي الأمني، الليلة الماضية قررتم مواصلة اللعبة والروليت الروسي على حياة المختطفين. ومن بين المختطفين والدي، أحد بن عامي، الذي لديه فرصة من إنقاذهم! لم يعد من الممكن إهمال حياتهم، هذه الروليت الروسية لا تطاق! الخط الأحمر واضح - بمجرد القبض على القتلى، لا يمكن احتواؤه بعد الآن!"

كما قال ابن عم كارمل جات، شاي ديكمان،: "رئيس الوزراء، من هو الشخص الآخر الذي ترغب في التخلي عنه؟ في القرار الذي اتخذته هذا الصباح، قررت في الأساس التخلي عن حياة مختطفة. من الذي سنتخلى عنه؟ عن أبي؟ عن الابن؟ هل نترك يتيمًا آخر في المنزل؟"