اعتقال خلية فلسطينية حاولت إطلاق قذيقة قرب موديعين وسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك صباح اليوم (الجمعة) أنهم اعتقلوا في منطقة رام الله خلية يُشتبه في إطلاقها الصاروخ غربي رام الله. وخلال العملية، عثرت القوات الإسرائيلية في المبنى الذي كان يتواجد فيه المشتبه بهم على عشرات الصواريخ، منها اثنان معدان للإطلاق. كما تم العثور في المكان على عشرات العبوات الناسفة.

خلال نشاط القوات، من ضمنهم مقاتلو وحدة اليمام، تم تطويق مبنى كانت تتوفر معلومات استخباراتية بأنه يتواجد فيه المطلوبون. بعد إطلاق نار باتجاهه، خرجت الخلية المكونة من ثلاثة مشتبهين وتم اعتقالهم. الصواريخ والمواد المتفجرة تم تدميرها في نهاية العملية، وتم تحويل المشتبهين إلى تحقيق الشاباك.

قائد حرس الحدود، نيتساف بريك، قال إن مقاتلي وحدة اليمام هم "رأس الحربة لحرس الحدود وشرطة إسرائيل. مرة أخرى، في جنح الليل، في عمق أرض العدو، منعوا كارثة كبيرة وأحبطوا عملية إرهابية كان هدفها مواطني دولة إسرائيل".

كما ذُكر، في الثلاثاء الأخير رصد الجيش الإسرائيلي محاولة فاشلة لإطلاق صواريخ من قرية نعمة غربي رام الله ، وخلال عمليات التمشيط التي أجرتها قوات الأمن في المنطقة تم العثور على صاروخين بدون مادة متفجرة نظامية. نُشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعثر فيها على صاروخ فوق منصة إطلاق في مناطق الضفة الغربية.