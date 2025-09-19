تركيا تعلن استئناف مناورات "بحر الصداقة" مع مصر خلال الفترة ما بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري

قد يعجبك أيضًا -

بعد انقطاع دام 13 عاماً، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، اليوم الجمعة، عن "استئناف مناورات عسكرية بحرية مشتركة مع مصر"بحر الصداقة" في شرق البحر الأبيض المتوسط"، وتابع"المناورات ستجري في شرق المتوسط خلال الفترة ما بين 22 و26 سبتمبر/أيلول الجاري"، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ومناورات "بحر الصداقة"، هي تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بدأت في عام 2009 في مياه البحر المتوسط، بين مصر وتركيا، واستمرت سنوياً حتى عام 2013.

وأكد زكي أق تورك على أن "المناورات ستجري لأول مرة بعد انقطاع دام 13 عاماً، وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين تركيا ومصر".وأضاف "يوم المراقبين المميز" من المناورات، والذي سيقام في 25 سبتمبر الجاري، ستجري التدريبات بحضور قائدي القوات البحرية لتركيا ومصر.وذكر أن "السفينتين "تحيا مصر"، و"فؤاد ذكري"، التابعتين للقوات البحرية المصرية، ستزوران ميناء "أق ساز" في إطار مناورات "بحر الصداقة".

ووفق وزارة الدفاع التركية، ستشهد المناورات تدريبات بمشاركة الفرقاطتين التركيتين "تي جي غي الريس عروج"، و"تي جي غي غيديز"، والزورقين الهجوميين "تي جي غي إيمبات"، و"تي جي غي بورا"، إضافةً إلى الغواصة "تي جي غي غور"، وطائرتين من طراز F-16، إلى جانب وحدات من القوات البحرية المصرية.

ومن جهته أشاد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بعلاقات بلاده مع مصر، معتبراً أنها وصلت حالياً إلى "أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث".وقال فيدان في مقابلة مع قناة MBC مصر، مساء الخميس: "في اعتقادي، العلاقات المصرية التركية وصلت حالياً إلى أفضل مستوياتها في التاريخ الحديث". وأشار إلى "تضامن وتعاون كبيرين جداً بين البلدين"، وأن العلاقات تتطور باستمرار، ووصف العلاقات التجارية بينهما بأنها "ممتازة للغاية".

وأكد وزير الخارجية التركي، أن "هناك المزيد مما يمكن فعله ويجب فعله من أجل تحقيق المزيد من الارتقاء في العلاقات الثنائية"، معتبراً أن "كل شيء لا يزال في بدايته". وتابع: "لأن كلا البلدين بدأ يكتشف ما الذي يمكن أن نحققه إذا استطعنا الجمع بين إمكانات بعضنا البعض، إلى جانب إمكاناتنا الفردية".