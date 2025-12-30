الدليل الحاسم الذي يكشف: فيلدشتاين تصرف بوعي لصالح المصالح القطرية

يكشف المعلق القانوني للقناة العبرية أفيشاي جرينزيج الليلة (الثلاثاء) عن الأدلة القاطعة ضد فيلدشتاين - هكذا تصرف بوعي لصالح المصالح القطرية.

الدليل الواضح على أن فيلدشتاين كان يعلم أن المشروع مع إينهورن ليس جزءًا من عمله للترويج لرسائل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوجد في رسالة تبدو عادية بتاريخ 6 أيلول 2024. في ذلك الوقت، كان فيلدشتاين متحمسًا لتسريب "وثيقة حماس" بشأن نواياها في المفاوضات مع إسرائيل.

إينهورن يساعده، والإعلان يُسرّب إلى الصحيفة الألمانية "بيلد". فيلدشتاين يستثمر في ذلك كثيرًا، وإينهورن يلتزم بذلك أيضاً ويستثمر فيه هو الآخر بشكل كبير. فيلدشتاين يرسل له ثمار الإنجاز: متابعات في جميع وسائل الإعلام.

إينهورن يكتب له: "حسنًا، هذا لا يتعلق بالأصدقاء ولا في مصلحتنا."

فيلدشتاين يجيب: "صحيح".

الرسالة واضحة تمامًا، هذا لا يتعلق بالأصدقاء، ولا بالقطريين. والنشر، الذي يجتهد من أجله فيلددشتاين إلى أقصى حد ويسعد جدًا كل ديوان رئيس الحكومة، وكذلك نتنياهو نفسه لأنه يخدمه سياسيًا. "ليس من مصلحتنا." أي أن مصلحة فيلدشتاين وإينهورن هي مصلحة قطرية.