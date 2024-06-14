تقرير:"مشرعون ديمقراطيون يخططون للتشويش على خطاب نتنياهو أمام مجلس الكونغريس"

من المتوقع أن يقاطع المشرعون الديمقراطيون، بما في ذلك التقدميون، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مجلس الكونغريس، أو "يعقدوا حدثًا مع عائلات الرهائن في نفس الوقت، وقد يحاول أعضاء الكونغرس التقدميون تعطيل كلامه، أو إقامة حفل تأبين، بهدف إظهار عدم الرضا عن زيارة نتنياهو وتصرفاته خلال الحرب" بحسب تقرير لموقع"أكسيوس" الأمريكي.

وقد أعلن الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الشهر المنصرم أنهم سيقاطعون خطاب نتنياهو أمام مجلسي الكونغرس، حتى أن التقدميين بينهم أعلنوا أنهم سيحضرون الخطاب ويعطلونه.

ومن المنتظر أن يحل نتنياهو في 24 تموز/يوليو الوشيك لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأميركي، للمرة الرابعة خلال سنوات رئاسته، وذلك بعد تلقيه دعوة من رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس مجلس الشيوخ ، تشاك شومر.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يسعدني شرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة حول حربنا العادلة ضد أولئك الذين يسعون للحصول على أرواحنا أمام ممثلي الشعب الأمريكي والعالم أجمع".

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل، قد أعلنا يوم 11 يونيو/حزيران الجاري،عن تحديد موعد رسمي لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس في 24 يوليو. وأعرب نتنياهو عن حماسه للفرصة قائلاً: "متحمس للغاية لحصولي على امتياز تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونجرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأمريكي وللعالم أجمع حول حربنا العادلة".

وتسلم نتنياهو الدعوة الرسمية قبل نحو أسبوع، بعد أن وقع عليها رؤساء الكونجرس الأربعة: جونسون، ماكونيل، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب الديموقراطي حكيم جيفريز. وعلق شومر قائلاً: "رغم خلافاتي العميقة مع نتنياهو، فإن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة غير قابلة للكسر وتتجاوز شخصًا واحدًا".

من المتوقع أن يسافر نتنياهو لأول مرة منذ 7 أكتوبر على متن طائرة رئيس الوزراء "كيناف تسيون"، التي أصبحت جاهزة للطيران بعد خضوعها للخدمة التشغيلية.