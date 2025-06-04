مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS:طالما استمرت المحادثات الأمريكية الإيرانية،إسرائيل لن تضرب ايران

على ضوء المفاوضات المتواصلة بين الولايات المتحدة وايران، صرح مسؤول إسرائيلي أمني كبير لـi24NEWS إنه طالما استمرت المحادثات الأمريكية الإيرانية، إسرائيل لن تضرب ايران.

من جانبه صرح لمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأن المقترح الأمريكي للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة "يتعارض تمامًا مع مبدأ استقلالنا". وأشار خامنئي إلى أن "تخصيب اليورانيوم أداة أساسية في البرنامج النووي. لن نتخلى عنه، فبدونه يكون البرنامج عديم الفائدة". وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد تفكيك البرنامج النووي، لكننا لن نسمح لها بذلك. من أنتم لتحددوا لنا ما إذا كنا بحاجة إلى برنامج نووي أم لا؟".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الثلاثاء أن الاقتراح الأمريكي لإيران في إطار المفاوضات حول قضية النووي الإيراني ستسمح للايرانيين بتخصيب اليورانيوم بمستوى منخفض في أراضيها.

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ووفقا للتقرير يدور الحديث عن اقتراح تسوية لحل مؤقت، وستواصل الولايات المتحدة العمل على منع ايران من الحصول على قنبلة نووية. وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء الثلاثاء أن "المبعوث ويتكوف نقل اقتراحا مفصلا للنظام الإيراني، والرئيس ترامب يأمل أن يتم قبوله، وفي حال رفضه يجب عليهم مواجهة عواقب وخيمة".