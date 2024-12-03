الاتصالات بين حماس وفتح لإقامة إدارة مشتركة للقطاع فشلت لهذا السبب

أفاد مصدر فلسطيني كبير لقناة i24NEWS أن الاتصالات بين حركة فتح وحماس لإقامة لجنة فلسطينية مشتركة تقوم بإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب فشلت.

وقبل فشل الاتصالات لإقامة الإدارة المشتركة أيضا فشلت قالاتصالات لإقامة حكومة وحدة مشتركة.

ووفقا للمصادر فإن "حماس طلبت العودة الى الصياغة القديمة" وعلى ما يبدو فإن حماس طالبت بحقيبتي المالية والأمن في إطار الإدارة المشتركة لقطاع غزة.

ونشر بوقت سابق نسخة من وثيقة الاتفاق بين حماس وفتح حول إدارة قطاع غزة بعد يوم من الحرب. وتتضمن الوثيقة المكونة من صفحتين مبادئ "لجنة الدعم المجتمعي لإدارة قطاع غزة"، والتي اعدت خلال اجتماعات فتح وحماس في القاهرة.