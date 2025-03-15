مسؤول أميركي: "الضربات الأميركية استهدفت ترسانة الحوثيين تحت الأرض وقد تستمر لعدة أيام"

قال مصدر أميركي لـi24NEWS، اليوم السبت، إن "الهجوم الأمريكي كان يهدف أيضا إلى إرسال رسالة إلى إيران، في وقت تقترح فيه الإدارة فتح المفاوضات بشأن البرنامج النووي"، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه أصدر أوامر للجيش بشن "عمل عسكري حاسم وقوي" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متعهداً باستخدام "قوة قاتلة ساحقة" حتى تحقق واشنطن أهدافها".

فيما أفاد مسؤولون أميركيون، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على عشرات الأهداف التابعة للجماعة، مشيرين إلى أن الهجمات الجوية قد تستمر لعدة أيام، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

فيما قال الرئيس الأأمريكي دونالد ترامب مخاطبا جدماعة الحوثي" إن لم تتوقف هجماتكم اليوم ستعيشون جحيما لم تشهدوه من قبل"، وتابع"لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم ابتداء من اليوم"

وقال ترامب"يجب على إيران وقف دعم الحوثيين فورا"

ذكرت نيويورك تايمز، اليوم السبت، نقلا عن مسؤول أميركي"الغارات التي أمر بها ترمب في اليمن رسالة تحذير إلى إيران"وتابعت"مشيرا إلى أن"الضربات الأميركية ضد الحوثيين قد تستمر لعدة أيام"، فيما اشارت مصادر يمنية إلى أن "إحدى الغارات الأميركية استهدفت مقر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين"

وذكر المسؤول الأميركي، أن "الضربات الأميركية استهدفت ترسانة الحوثيين تحت الأرض"

ومن جهتها أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، التي نفذت الهجمات دون مساعدة من دولة أخرى، بشكل منتظم عن عمليات عسكرية ضد الحوثيين.عن مسؤولين أميركيين: الضربات الأميركية استهدفت ترسانة الحوثيين تحت الأرض وقد تستمر لعدة أيام.

وقالت نيويورك تايمز، إن "الضربات الجوية والبحرية الأميركية على أهداف تسيطر عليها جماعة الحوثي تهدف إلى حماية ممرات الملاحة الدولية في المنطقة"