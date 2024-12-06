"جزار حلب وطرد سابقا بطلب من الأسد": طهران ترسل "قائدا بارزا" بالحرس الثوري لدعم الجيش السوري

بعد هجوم المعارضة السورية المباغت في عدد من المدن السورية، أرسلت طهران "القائد البارز" في الحرس الثوري والملقب "بجزار حلب"، جواد غفاري مع مستشارين عسكريين الى سوريا.

ووفقا لقناة "العربية" سيتولى غفاري دعم الجيش السوري في هجماته المضادة في محيط مدينة حماة، ونقلت العربية عن مصادر بأن غفاري كان طرد من سوريا سابقا، بعد طلب من الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أشارت هذه المصادر بأن قصر الرئاسة السوري لم يكن راضيا عن تصرفات غفاري كممثل للقوات الإيرانية.

وأوضح مصدر سوري أن غفاري طرد من سوريا في عام 2021 بعد تورطه في "تهريب الوقود"، وفقا لموقع "المونيتور"، في حين أن السبب الذي أعلنته ايران لمغادرة غفاري هو انتهاء مهمته في سوريا، ونفت بصورة غير مباشرة الأسباب التي ترددت حول أسباب خروجه.

ويشار إلى أن غفاري كان قاد الفصائل المسلحة الموالية لإيران خلال الحصار التي استمر أربعة أعوام في حلب ، واتهمت قواته بارتكاب جرائم، وفقا لمنظمات إعلامية ودولية، ووفقا لمعهد دراسات الحرب (ISW) الأمريكي فإن غفاري يعتبر خبيرا بالشؤون السورية واشتهر بلقب "جزار حلب" نظرا لدوره في استعادة المدينة عام 2016.

في حين وصف غفاري في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الناشطين المؤيدين لإيران بإنه "قاسم سليماني الثاني"، وهو قادر على التصدي لتقدم فصائل المعارضة باتجاه العاصمة السورية دمشق، كما أن غفاري معروف بكونه مرافقا دائما للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق قدس في الحرس الثوري، والذي اغتيل في غارة أمريكية عام 2020.