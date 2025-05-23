بسبب تصريحه "إسرائيل تقتل الأطفال في غزة كهواية": منع يائير غولان من خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن "السياسي المعارض يائير غولان، نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، سيُمنع نهائيًا من خدمة الاحتياط في الجيش"، يأتي ذلك عقب تصريحه في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إسرائيل تقتل الأطفال في غزة "كهواية".

ووصف كاتس تصريحات غولان بأنها "افتراء دموي" يهدف إلى "خدمة أعداء إسرائيل الذين يسعون إلى اضطهاد جنود الجيش الإسرائيلي حول العالم". وأوضح كاتس أن "غولان مُنع أيضًا من ارتداء زي الجيش الإسرائيلي ودخول القواعد العسكرية"، وأعرب عن دعمه لمشروع قانون من شأنه أن يُمكّن السلطة التنفيذية من تجريد الضباط من رتبهم بسبب تصريحات وسلوكيات تُعتبر تشهيرية وضارة.

غولان هو رئيس الحزب الديمقراطي، الذي اندمج فيه حزبا العمل وميرتس، ولكنه ليس مسؤولًا منتخبًا حتى الآن. قال كاتس: "لا مكان لأشخاص مثل جولان في الحياة العامة"، وحثّ السياسيين من مختلف الأطياف السياسية على إدانة غولان. وردّ غولان على كاتس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إن "آخر مرة ارتدى فيها زيًا عسكريًا كانت خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما ذهبت جنوبًا لإنقاذ المدنيين في أعقاب الفشل الأمني ​​المروع لحكومتكم".