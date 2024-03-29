الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي ألون كودرياشوف (21 عاما) خلال معارك جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن وفاة الرقيب أول ألون كودرياشوف، البالغ من العمر 21 عامًا، ليصل عدد القتلى في العملية البرية في غزة إلى 254. وبحسب الجيش الإسرائيلي، "تم إخطار عائلة كودرياشوف بوفاته. تقديراً لخدمته وتضحياته، تمت ترقيته بعد وفاته من رتبة رقيب إلى رتبة عقيد.

وكان كودرياشوف، وهو مواطن من موديعين، عضوا في وحدة إيغوز، وهي تشكيل كوماندوز داخل الجيش الإسرائيلي، قتل خلال معارك جنوب قطاع غزة.

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن تعازيه العميقة لعائلة كودرياشوف وتعهد بمواصلة الدعم لهم خلال هذا الوقت العصيب.

وتكشف تفاصيل الحادث أن كودرياشوف، إلى جانب مقاتلين آخرين من وحدة إيغوز، كانوا يشاركون في مهمة بالقرب من مستشفى ناصر في خان يونس عندما أطلق أحد مسلح تابع لحركة حماس صاروخ "آر بي جي" على المبنى الذي كانوا فيه. ولحسن الحظ، لم ينهار المبنى. لكن كودرياشوف أصيب بجروح قاتلة في الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي أن "16 مقاتلا آخرين أصيبوا في الحادث، ستة منهم في حالة خطيرة. ولم يتم على الفور الكشف عن الظروف الدقيقة المحيطة بالهجوم وحجم الإصابات التي لحقت بالجنود الآخرين".