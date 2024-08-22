عارض اتفاقيات أوسلو :وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة الأردنية عمان عن جيل 93 عاما

وتوفي القيادي الفلسطيني عن جيل 93 عاما، ومن الشخصيات الأكثر تشددا في حركة فتح بعد معارضته اتفاقيات اوسلو

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فاروق القدومي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في دبي، 17 مايو 2007.
فاروق القدومي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في دبي، 17 مايو 2007.KARIM SAHIB / AFP

توفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان القيادي الفلسطيني فاروق القدومي والذي شغل في السابق منصب الأمين العام للجنة المركزية في حركة فتح عن جيل 93 عاما.

FETHI BELAID / AFP
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية التونسي المولدي الكافي والأمين العام للجنة المركزية لفتح فاروق القدومي يمسكون أيديهم بعد وقت قصير من وصول الزعيم الفلسطيني في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى تونسFETHI BELAID / AFP

وكان القدومي وهو أحد مؤسسي حركة فتح مقربا من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، لكنه معارضا لاتفاقيات أوسلو، وعلى ضوء ذلك بقي في تونس، الأمر الذي أضعف العلاقة بينهما.

ويعتبر القدومي من أكثر الشخصيات تشددا في حركة فتح وطالب في أكثر من مناسبة "مواصلة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل" خلافا لموقف السلطة الفلسطينية الحالية وقادتها.

ونعت كل من السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحركة حماس القيادي فاروق القدومي.

LOUAI BESHARA / AFP
(من اليمين إلى اليسار) أحمد جبريل، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، ورمضان عبد الله شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وخالد مشعل، الرئيس السياسي للحركة الفلسطينية في دمشق. حركة حماس ، وفاروق القدومي، رئيس حركة فتح الفلسطينية، وماهر الطاهر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يعقدون مؤتمراً صحفياً مشتركاً في دمشق في 16 كانون الأول/ديسمبر 2006LOUAI BESHARA / AFP
BEHROUZ MEHRI / AFP
زعيم حركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح (يسار) وأمين حركة فتح فاروق القدومي (يمين)، الذي يدير الإدارة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس، يحضران مؤتمرا في طهران لدعم غزة والفلسطينيين في 4 مارس، 2009BEHROUZ MEHRI / AFP
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