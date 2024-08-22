عارض اتفاقيات أوسلو :وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة الأردنية عمان عن جيل 93 عاما
وتوفي القيادي الفلسطيني عن جيل 93 عاما، ومن الشخصيات الأكثر تشددا في حركة فتح بعد معارضته اتفاقيات اوسلو
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
توفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان القيادي الفلسطيني فاروق القدومي والذي شغل في السابق منصب الأمين العام للجنة المركزية في حركة فتح عن جيل 93 عاما.
وكان القدومي وهو أحد مؤسسي حركة فتح مقربا من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، لكنه معارضا لاتفاقيات أوسلو، وعلى ضوء ذلك بقي في تونس، الأمر الذي أضعف العلاقة بينهما.
ويعتبر القدومي من أكثر الشخصيات تشددا في حركة فتح وطالب في أكثر من مناسبة "مواصلة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل" خلافا لموقف السلطة الفلسطينية الحالية وقادتها.
ونعت كل من السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحركة حماس القيادي فاروق القدومي.
تلقت هذه المقالة 0 تعليق