عارض اتفاقيات أوسلو :وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي في العاصمة الأردنية عمان عن جيل 93 عاما

توفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان القيادي الفلسطيني فاروق القدومي والذي شغل في السابق منصب الأمين العام للجنة المركزية في حركة فتح عن جيل 93 عاما.

FETHI BELAID / AFP

وكان القدومي وهو أحد مؤسسي حركة فتح مقربا من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ، لكنه معارضا لاتفاقيات أوسلو، وعلى ضوء ذلك بقي في تونس، الأمر الذي أضعف العلاقة بينهما.

ويعتبر القدومي من أكثر الشخصيات تشددا في حركة فتح وطالب في أكثر من مناسبة "مواصلة المقاومة المسلحة ضد إسرائيل" خلافا لموقف السلطة الفلسطينية الحالية وقادتها.

ونعت كل من السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحركة حماس القيادي فاروق القدومي.

LOUAI BESHARA / AFP