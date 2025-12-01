حادثة طرطوس تشعل المخاوف: فكر متطرف ومحاولة طمس الدوافع الطائفية

أفادت مصادر طبية خاصة لـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن التقرير الصادر عقب حادثة محاولة ذبح أحد أبناء الطائفة العلوية في شارع الثورة بمدينة طرطوس، لا ينسجم مع المعايير الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات داخل سوريا. ووفق المصادر، فإن التقرير أُعدّ بعد توقيف الفاعل الذي يُعرف في منطقته كشخص طبيعي ويمتلك محلاً تجارياً، في محاولة—بحسب وصفها—لتحريف الوقائع واحتواء موجة الغضب الشعبي.

وأضافت المصادر أن التقرير المنشور حول الوضع النفسي للمهاجم ادّعى أنه يعاني اضطرابات عقلية، غير أن متابعة حساباته الشخصية أظهرت أنه يتبنى فكراً دينياً متطرفاً يقوم على إقصاء الآخرين. كما تحدثت المصادر عن ضغوط تُمارس على ذوي الضحية لدفعهم إلى تغيير إفاداتهم ونفي البعد الطائفي عن الجريمة.

وكان المرصد السوري قد رصد صباح الاثنين حادثة محاولة قتل مروعة في شارع الثورة بطرطوس، حين أوقف شاب سيارة أجرة وسأل السائق المسن عن انتمائه الطائفي، وبعد تأكدّه حاول ذبحه بسلاح حاد أمام المارة. وجرى إسعاف الضحية فوراً لإنقاذ حياته.

الصحافي عطا فرحات تطرق في مداخلته الى قضية حادثة طعن المواطن العلوي على خلفية طائفية، يمكنكم الاطلاع عليها في الفيديو:

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً، وسط مخاوف من اندلاع أعمال انتقامية على خلفية طائفية في مناطق مختلفة من سوريا. وتزامن ذلك مع تصاعد التوتر الطائفي بعد يومين من المسيرات المؤيدة للحكومة الانتقالية، والتي خرجت بدعوة من الرئيس أحمد الشرع، وارتُفعت خلالها شعارات ذات طابع طائفي بحسب المرصد.