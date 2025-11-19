"جنود متورطون" :إسرائيل تكشف عن واحدة من أخطر قضايا التهريب على الحدود السورية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أنه في إطار عملية مشتركة بين وحدة التحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية "ياحابال" وجهاز الأمن العام شاباك والجيش الإسرائيلي ، تم اعتقال عدد من الإسرائيليين سكان الشمال، بينهم خمسة جنود في الخدمة النظامية والاحتياط، وعدد من المواطنين السوريين خلال الشهر الماضي، وذلك للاشتباه في تورطهم في شبكة تهريب أسلحة مختلفة من قرية قرب مرتفعات الجولان إلى داخل إسرائيل، حيث تم تهريبها باستخدام قوافل لوجستية عسكرية تتبع للجيش الإسرائيلي.

وفي الشهر الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن عشرات من الأسلحة واعتقل ثلاثة مشتبهين سوريين متورطين في تجارة الأسلحة في جنوب سوريا، وتم تحويلهم للتحقيق لدى "ياحابال" والشاباك. وأوضحت التحقيقات أن هؤلاء كانوا يخططون لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل، ويُعتقد أن مصدر هذه الأسلحة يعود إلى الحرب الأهلية السورية.

وأثناء تفكيك الشبكة، تبين أن ستة جنود في الجيش الإسرائيلي، من الخدمة النظامية والاحتياط، قاموا بتهريب أسلحة مختلفة عدة مرات عند عبورهم الحدود. وأحد هؤلاء الجنود، الذي يعمل كضابط صف في قيادة الشمال، قام بتسليم الأسلحة المهربة إلى جهات إجرامية مقيمة في الشمال، مستغلاً القوافل اللوجستية لوحدته العسكرية.

التحقيقات كشفت أن أفراد الخلية هرّبوا أسلحة من منطقة قرية خضر السورية قرب الحدود في الجولان، ونقلوها إلى داخل إسرائيل لصالح جهات إجرامية في الشمال. كما تبيّن أن الخلية كانت تستعد لتهريب كمية كبيرة وغير مسبوقة من الأسلحة، بينها متفجرات، قذائف RPG، بنادق هجومية وذخائر.

ووفقاً للتحقيقات، كانت الأسلحة المهرّبة مخصصة لشخص مقيم في مدينة شفاعمرو، كان على اتصال برؤاد الباسر، شاب سوري يبلغ من العمر 25 عاماً، متورط في تجارة أسلحة بكميات كبيرة.

حتى الآن، تم اعتقال 23 شخصاً متورطين في القضية، منهم 18 مواطناً إسرائيلياً. ومن المقرر أن يتم تقديم لائحة اتهام شديدة ضدهم غداً، حسب درجة تورط كل منهم..

.ومن المقرر أن تُقدَّم لوائح اتهام خطيرة غدًا (الخميس) ضد جميع المتورطين.

الجهات الأمنية وصفت القضية بأنها واحدة من أخطر قضايا التهريب التي تم كشفها على الحدود السورية في السنوات الأخيرة.