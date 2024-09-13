"الحركة ستبقى كما كانت": السنوار يوجه رسالة شكر الى حسن نصر الله

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، صباح اليوم، رسالة شكر إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يشكره فيها على رسالة التعزية التي أرسلتها له المنظمة اللبنانية بعد اغتيال سلفه في حماس إسماعيل هنية من قبل إسرائيل الشهر الماضي، وعلى مساندة حزب الله للحركة.

من بين أمور أخرى، كتب السنوار: "إن الحركة (حماس) ستبقى كما كانت دائمًا، على طريق الوفاء لدماء الشهداء". وختم كلامه بدعاء "أدامكم الله بالخير والأمن والاستقرار"..

وهذه خطوة غير عادية إلى حد ما من قبل رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي لا يفعل ذلك في كثير من الأحيان. وتنضم الرسالة التي بعثت إلى نصر الله إلى عدد من الرسائل التي أرسلها في الآونة الأخيرة إلى القادة الذين أعربوا عن تعازيهم بوفاة هنية. ويشار إلى أنه بعث في بداية الأسبوع رسالة تهنئة إلى رئيس الجزائر بمناسبه إعادة انتخابه وشكره على كلامه بعد اغتيال هنية.