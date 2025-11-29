مسؤول أوكراني:"استهدفنا ناقلتي نفط تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي قبالة سواحل تركيا في البحر الأسود"

قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني، اليوم السبت، إن بلاده "استهدفت ناقلتي نفط روسيتين من ’أسطول الظل’ بمركبات بحرية مسيرة أمام سواحل تركيا في البحر الأسود.وأضاف "تُظهر لقطات الفيديو أن أضراراً جسيمة لحقت بالناقلتين بعد استهدافهما، وخرجتا من الخدمة فعلياً. وهذا سيوجه ضربة كبيرة لعمليات نقل النفط الروسي"، وتابع المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، لـوكالة رويترز"، إن "العملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني بمشاركة القوات البحرية".

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، قالت تركيا إن "زورقاً غير مأهول، هاجم ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا، بعد أن تعرضت السفينة في البداية لهجوم في وقت متأخر"، أمس الجمعة.

وقالت وزارة النقل التركية في بيان، إن الناقلة "فيرات"، تعرّضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم، لكنها في وضع مستقر وطاقمها بخير.وأضافت: "أفادت تقارير أن الناقلة فيرات، التي تعرضت للهجوم من زوارق غير مأهولة على بعد نحو 35 ميلاً من الشاطئ في البحر الأسود، تعرضت للهجوم مرة أخرى صباح السبت من زوارق غير مأهولة. وأصيبت (فيرات) بأضرار طفيفة في جانبها الأيمن فوق سطح الماء".

ويُستخدم مصطلح "أسطول الظل" للإشارة إلى ناقلات النفط الروسية القديمة المخفية، للتغلب على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.