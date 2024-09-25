تقرير: إيران تتوسط بين روسيا والحوثيين في صفقة صواريخ مضادة للسفن

ذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم (الأربعاء)، أن إيران توسطت في محادثات سرية بين روسيا والحوثيين في اليمن، بشأن نقل صواريخ مضادة للسفن الى الحوثيين، بحسب ثلاثة مصادر. ويؤكد هذا التطور، بحسب التقرير، على تعميق علاقات طهران مع موسكو.

وقالت سبعة مصادر إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنقل الصواريخ - المعروفة باسم P-800 Oniks، والتي يقول الخبراء إنها ستسمح للحوثيين باستهداف السفن التجارية بشكل أكثر دقة في البحر الأحمر، وبالتالي زيادة التهديد للولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو/تموز أن روسيا تدرس إرسال الصواريخ، لكن دور إيران كوسيط لم يتم الكشف عنه من قبل. وقال مصدران مطلعان على المحادثات إن الحوثيين والروس التقوا في طهران مرتين على الأقل هذا العام، وإن المحادثات ناقشت توريد عشرات الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها نحو 300 كيلومتر، وما زالت المحادثات حول هذا الموضوع مستمرة ومن المتوقع عقد اجتماعات في طهران خلال الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المصادر إن المحادثات بدأت في عهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أيار/مايو.

وقال مصدر استخباراتي غربي إن "روسيا تتفاوض مع الحوثيين لنقل صواريخ أسرع من الصوت مضادة للسفن"، مضيفا أن "الإيرانيين يتوسطون في المحادثات لكنهم لا يريدون توقيعهم عليها".

وذكرت الوكالة أنه لم يستجب وفد إيران لدى الأمم المتحدة ولا وزارة الدفاع الروسية للطلبات على ردهم على ما ورد في التقرير.