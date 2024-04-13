ليلة دامية في المجتمع العربي بإسرائيل: مقتل ثلاثة شبان في جريمتين منفصلتين بغضون ساعتين

قتل ثلاثة شبان عرب في غضون ساعتين الليلة الماضي، في حين قتل شابين من بلدة عسفيا شمال إسرائيل الليلة (السبت) رميا بالرصاص وهما الشابين تامر عطشة وتامر كيوف، وذلك بعد تواجدهما في منزل أحدهما، حيث جاء مجهولون واطلقوا الرصاص تجاههما من مسافة صفر، ونقلا إثر إصابتهما الحرجة الى المستشفى وأقر هناك وفاتهما.

وفي وقت سابق من نفس الليلة تعرض أربعة شبان من بلدة كفر ياسيف شمال إسرائيل الى جريمة إطلاق نار والتي أدت الى إصابة اثنين منهم بصورة خطيرة، بينهم طفل بجيل ثلاث سنوات والتي دخل الى غرفة العمليات، في حين باقي الإصابات شاب بجيل 35 وآخر بجيل 29 توصف إصابتهما بالمتوسطة وفي غضون ذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية عام 2024 الى 52 قتيلا.