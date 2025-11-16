مسؤول إيراني: الحرب المقبلة مع إسرائيل ستكون "الحرب الأخيرة"

حذّر روح‌ الله نجابت، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن أي مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل ستتحوّل إلى حرب نهائية بالنسبة لإسرائيل، على حدّ تعبيره.

وقال نجابت في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية:

"قد نكون قد فوجئنا في بعض الحالات سابقًا، لكن مع الإجراءات التي تم إعدادها اليوم، لا شك أن أي خطأ جديد ترتكبه إسرائيل لن يؤدي إلى حرب ثانية، بل سيكون حربها النهائية."

وأضاف: "في إيران ولبنان واليمن والعراق، تم تعزيز كل القدرات للدفاع عن شعوب المنطقة، والاستعداد لأي هجوم أصبح أكبر من أي وقت مضى".

ويأتي هذا التهديد في ظل تصاعد حدة التوترات بين ايران وإسرائيل، وتبادل التحذيرات بشأن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.