إسرائيل تنتقل من إحياء مراسم يوم الذكرى إلى احتفالات يوم الاستقلال

مع انتقال إسرائيل من مراسم ذكرى الجنود القتلى الذين سقطوا في المعارك وضحايا العمليات العدائية، الى احتفالات يوم الاستقلال والذي اتسمت أيضا بأجواء كئيبة وسط الحرب الدائرة، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر وأودت بحياة 1200 أسرائيلي وتركت أثرا عميقا في نفوس الشعب.

وعلى ضوء حالة الحرب الحالية، ستكون احتفالات يوم الاستقلال هادئة، مع إلغاء العروض الجوية والبحرية التقليدية لإعطاء الأولوية لجهود الجيش الإسرائيلي. كما تم إلغاء عروض الألعاب النارية المعتادة في القدس وتل أبيب، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الطبيعة الهادئة لاحتفالات هذا العام.

Laura Jeanneau/i24NEWS

بدلاً من مراسم إيقاد الشعلة المعتادة على جبل هرتسل في القدس، سيتم إيقاد الشعلات في البلدات الحدودية في غلاف غزة والتي تضررت من هجمات السابع من أكتوبر، وكذلك في قواعد الجيش الإسرائيلي التي تكبدت خسائر في الصراع المستمر. يتم تكريم الأفراد الذين تم اختيارهم لإشعال المشاعل هذا العام لدورهم خلال هجمات السابع من أكتوبر أو لشجاعتهم في الحرب التي انطلقت بعد هذه الهجمات.

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أصدرت السلطات الإسرائيلية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن هذه التدابير تهدف إلى تجسيد الأجواء السائدة من الحزن والخسارة، والألم العميق بين الشعب الإسرائيلي. يعتبر القرار بتغيير الاحتفالات التقليدية تذكيرًا مؤثرًا بالتضحيات التي قدمها الجنود والمدنيين على حد سواء في الكفاح المستمر من أجل الأمن والسلام في المنطقة.