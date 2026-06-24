محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني ورئيس فريق التفاوض باسم الدولة، وبّخ نظيره الأمريكي، نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، على خلفية تهديدات الرئيس ترامب بمهاجمة إيران، وذلك بحسب ما نُشر صباح اليوم (الأربعاء) في صحيفة وول ستريت جورنال. ووفقاً للتقرير، لم يكن قاليباف على علم بتصريحات ترامب التي نُشرت على شبكة Truth، لأنه ترك هاتفه خارج غرفة الاجتماعات، وعندما أطلعه مساعده على الأمر، توجه لتوبيخ نائب الرئيس الأمريكي.

وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، قال قاليباف لنائب الرئيس إن التهديدات تمثّل انتهاكًا للفقرة الافتتاحية في مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب قبل عدة أيام، والتي تنص على التزام الولايات المتحدة وإيران بعدم مهاجمة بعضهما البعض أو تهديد بعضهما البعض. بعد هذه التصريحات، أنهى الطاقم الإيراني المحادثات المباشرة وجهًا لوجه.

وفقًا للتقرير، قال قاليباف: "اليوم رئيسكم أطلق تهديدات. افهم أننا لن نتفاوض أبدًا تحت التهديدات أو الضغط". مصدر أميركي مطلع على تفاصيل المفاوضات قال إنه داخل الغرفة، قال فانس للإيرانيين إن ترامب كان يقصد أنه إذا خرقت طهران الاتفاق، فإن الولايات المتحدة سترد. وبحسب المسؤول، دفع فانس إلى الخروج لاستراحة في المحادثات لإتاحة الوقت للإيرانيين للنظر في الاقتراحات، وليس بسبب منشور ترامب.

كما هو معلوم، في بداية الأسبوع نشرنا أن الولايات المتحدة أعلنت كجزء من المفاوضات لإنهاء الحرب السماح للدول باستيراد النفط من إيران. وقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن هذه الخطوة "في إطار محادثات مثمرة جدًا في سويسرا".

نشرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً واسعاً نسبياً، يشمل تعليق العقوبات الرئيسية على النفط ومنتجات النفط الإيرانية. يتيح الترخيص استيراد النفط، المنتجات البتروكيماوية ومنتجات النفط من إيران إلى الولايات المتحدة، حتى عبر وسائل نقل بحرية خاضعة للعقوبات، ويتم دفع المدفوعات بالدولار الأمريكي لأي "جهة محظورة". "الجهة المحظورة" تشمل أي كيان أو شخص مدرج في قوائم العقوبات، ومن بينهم البنك المركزي الإيراني (CBI)، الحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (NIOC) والعديد غيرهم.

يُشدد على أن رفع العقوبات يستند فقط إلى وعود إيرانية بالسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح مضيق هرمز بشكل طبيعي. أي أنه في حال لم يتم الالتزام بالوعود، سيكون من الممكن إلغاء هذا الإجراء.