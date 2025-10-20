المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي نشر اليوم (الاثنين) سلسلة طويلة من التغريدات على حسابه في منصة X. من بين الرسائل المختلفة التي كتبها: سخرية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وتخمينه بشأن تدمير المنشآت النووية، واتهام الولايات المتحدة بإنشاء تنظيم "داعش".

"نحن نعيش في خضم 'حرب ناعمة'، حيث يحاول العدو قمع شعب الطرف الآخر وجعله يفقد كل أمل في دولته"، كتب. وتوجه إلى الشعب الإيراني قائلاً: "أنتم، الحاصلون على الميداليات سواء في مجالات الرياضة أو في مجالات العلم، تمكنتم من التحرك بالضبط في الاتجاه المعاكس لجهود العدو".

وأضاف أيضاً متطرقاً إلى تدخل رئيس الولايات المتحدة في الحرب في إسرائيل: "لقد حاول أن يمنح الأمل للصهاينة المحتلين وأن يرفع من معنوياتهم بمساعدة حفنة من الكلمات الفارغة ونزواته".

أضاف "هذا هو تحليلي لزيارته إلى فلسطين المحتلة: خلال حرب الـ12 يومًا، تلقى الصهاينة ضربة قاسية جدًا حتى أنهم لم يصدقوا ما حدث. لم يتوقعوا ذلك وفقدوا الأمل. الرئيس الأمريكي ذهب إلى فلسطين المحتلة لينقذهم من يأسهم".

‏كتب"نجحت الصواريخ الإيرانية في اختراق أعماق بعض أهم مراكز النظام الصهيوني وتدميرها. هذه الصواريخ صُنعت على أيدي إيرانيين. لم نشترها من أي مكان آخر".

فيما بعد، اتهم الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب عندما كتب: "لا شك أن الولايات المتحدة هي الشريك الرئيسي في جرائم الحرب التي تحدث في غزة. فقد وُضِعت الموارد والأسلحة الأمريكية تحت تصرف النظام الصهيوني بسخاء لكي يتمكنوا من إلقائها على سكان غزة العزّل".

https://x.com/i/web/status/1980266912002064596 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

كتب"رئيس الولايات المتحدة يقول إنهم يحاربون الإرهاب، لكن أكثر من 20 ألف طفل ورضيع قُتلوا في هذه الهجمات. هل كان هؤلاء الأطفال إرهابيين؟ أنتم الإرهابيون!".

وفوق ذلك، لم يوفر خامنئي، واتهم الولايات المتحدة، "الإرهابيين" على حد قوله، بأنها هي التي أنشأت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وكتب: "أنتم، الولايات المتحدة، الإرهابيون الذين أنشأوا ’داعش‘ وأرسلوه ليضرب غرب آسيا". وأضاف: "عدد من عناصر ’داعش‘ الآن تحت سيطرة الولايات المتحدة. يتم الاحتفاظ بهم في مكان ما ليتم استخدامهم في أي مكان يريدون وفي أي وقت في المستقبل"، على حد زعمه.