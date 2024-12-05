"نحارب عدوًا مشتركًا وهو النظام الايراني المجرم": قيادي من المعارضة السورية في لقاء خاص

شهادة مثيرة من الحرب في سوريا: القيادي من الجيش السوري الحر في حلب أبو عبدة إجرى مقابلة خاصة مع i24NEWS. وصرح خلالها: "نحن نقاتل ضد عدو مشترك. العدو هو النظام الإيراني المجرم وجميع التابعين له، مثل الميليشيات والأحزاب مثل حزب الله ونظام الأسد، إنهم يحلمون بالعودة إلى أيام مجد المملكة الفارسية". شاهدوا المقابلة كاملة.

وأضاف: "أؤكد لشعوب المنطقة أننا مدفوعون إلى السلام، ولسنا مدفوعين إلى الحرب والقتل والحروب والدمار. نحن نبني دولتنا السورية المستقبلية".

وردا على سؤال حول الدور الذي يجب أن تلعبه إسرائيل والولايات المتحدة في "الرؤية السورية"، أجاب: "نحن نحترم ونتعاطف مع هذه الدول لأنشطتها ضد إيران، المظلة التي تقود الإرهاب. ونتوقع أن يكون هناك جهد متضافر للقضاء على العدو وتحقيق الاستقرار. وللأسف، إذا لم نعرف كيف نستفيد من هذه الفرصة التاريخية، فإن الوضع سيصبح أسوأ مما هو عليه الآن”.