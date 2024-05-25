وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله

أعلن "حزب الله" اليوم عن وفاة والدة الأمين العام السيد حسن نصرالله، السيدة نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبدالكريم نصرالله. وأفاد الحزب في بيان رسمي أنه سيتم تحديد موعد ومكان الدفن والتشييع ومراسم تقبل التعازي في وقت لاحق.

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وفي سياق متصل، أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي عن تعازيه في تصريح نعى فيه والدة السيد نصرالله قائلاً: "رحم الله الأم التي أنجبت أعظم النعم، فخر العرب والمسلمين ومجد الأمة وعنوان عزها وكرامتها ونصرها". واختتم تصريحه بالقول: "عظم الله أجركم سيدنا وقائدنا وأطال الله عمركم الشريف".