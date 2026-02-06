الخارجية الفرنسية: "إيران قوة مزعزعة للاستقرار، ويجب تزويد الجيش اللبناني بإمكانات لاستكمال نزع سلاح حزب الله"

قال وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو​، اليوم الجمعة، إن "إيران قوة مزعزعة للاستقرار وهذا يجب أن ينتهي"، مشيرا إلى أن برنامجها النووي ودعمها لفصائل "إرهابية" تمثل تهديدا لدول الشرق الأوسط والدول الأوروبية. كما دعا جان نويل بارو خلال مؤتمر صحفي في بيروت "الفصائل المدعومة من إيران"، ومن بينها حزب الله، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس في حال اندلاع نزاع عسكري بين طهران والولايات المتحدة".وشدد على "أهمية تزويد الجيش اللبناني بإمكانات لمواصلة مهامه في نزع سلاح حزب الله، على وقع ضغوط أميركية وإسرائيلية لتسريع إنجاز هذه المهمة".

وقال بارو في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية في مطار أربيل قبل إقلاع طائرته إلى بيروت: "رؤية فرنسا للبنان هي أنه دولة قوية وذات سيادة، تمتلك احتكار السلاح"، وتابع"الخطوة الأولى لإنجاز هذه المهمة هي بتزويد القوات المسلحة اللبنانية بالإمكانات اللازمة لمواصلة عملية نزع سلاح حزب الله"