جماهير غفيرة تشيع عبد الكريم نصر الله والد زعيم حزب الله حسن نصر الله

أعلن عن وفاة السيد عبد الكريم نصر الله، والد الأمين العام السابق لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، بعد معاناته من مضاعفات صحية.

وأقيم تشييع الجثمان اليوم من أمام "روضة الشهيدين" في الغبيري ودفن في روضة "شهداء المقاومة الإسلامية" بحضور حشود غفيرة، ويشار الى أن والدة نصرالله، نهدية صفي الدين "أم حسن" توفيت في 25 مايور\ايار 2024.

https://x.com/i/web/status/2018299647698108734 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برقية عزاء، مشيداً "بدور عبد الكريم نصر الله التربوي في تنشئة نجله وتأثيره في مسار حياته".

عبد الكريم نصر الله وُلد في البازورية جنوب لبنان ووفقا لمصادر لبنانية فإنه "عُرف بتواضعه وحياته البسيطة بعيداً عن السياسة، رغم تأثيره الكبير على شخصية نجله حسن".

يذكر أن إسرائيل حاولت اغتياله قبل عامين دون نجاح، وأن حفيده هادي نصر الله الابن البكر لحسن تصرالله اغتيل في عام 1997 في عملية عسكرية إسرائيلية.

وفي مارس/آذار الماضي، أفادت مصادر لبنانية في عن اغتيال الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، عباس أحمد خليل، حفيد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وأكدت أن عباس كان ناشطًا في فرقة الإمام الحسين.