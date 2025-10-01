اعتقال إسرائيلي تجسس لصالح ايران خلال الحرب، وهذا ما حصل عليه من الايرانيين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال ماؤو كرينجل، وهو شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 26 عامًا من حولون وسط إسرائيل، تم اعتقاله من قبل الشرطة والشاباك خلال شهر أغسطس\آب الماضي، بشبهة أنه كان على صلة بجهات استخبارات إيرانية ونفذ لصالحهم مهام تجسس.

من التحقيق تبين أن كرينجل كان على اتصال مع مشغلين إيرانيين منذ بداية عام 2025، وضمن أمور أخرى، قام بتوثيق قواعد عسكرية ومواقع عامة في إسرائيل. خلال الحرب مع ايران بادر أيضًا بالتوجه للإيرانيين بهدف الحصول على مهام إضافية. جزء من الفترة التي عمل فيها - قام بذلك أثناء خدمته في الاحتياط.

كما تبيّن أيضًا أن كرينغل عمل مع جهات مرتبطة بكيان يُدعى VIPemployment، الذي ينشط في الشبكات الاجتماعية في محاولة لتجنيد إسرائيليين لخدمة الاستخبارات الإيرانية، وحتى تلقى مقابلًا ماليًا بعملات رقمية. في الوقت نفسه، حاول تجنيد آخرين - وبهذا نجح أيضًا في إشراك صديقه، تال عمّرام، البالغ من العمر 26 عامًا من حولون، والذي تم اعتقاله هو أيضًا.

في استجوابه ادعى كرِنغل: "أخطأت، عملت مع الإيرانيين لأنني كنت بحاجة إلى المال. أنا لا أعمل، لدي ديون ولا يوجد لدي مال". عندما سأله المحقق ماذا عرض عليه الإيرانيون، أجاب: "تلقيت عرضًا بقيمة 100 ألف شيكل لقتل قائدي". بعد ذلك تراجع كرِنغل عن روايته التي أدلى بها.

ويُشتبه بأن صديقه عمل كسائق. مقابل ذلك، حصل منه الصديق، من بين أمور أخرى، على مخدرات. استنادًا إلى الأدلة، مقابل المهام التي نفذها حصل كرينجل على نحو 5,000-6,000 دولار بعملة الكريبتو.

وقدم ضد الاثنين الثلاثاء بيان مدعٍ عام ضد الاثنين، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة القادمة.