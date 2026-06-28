أعلنت وزارة الطاقة السعودية، الأحد، سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة شرق المملكة، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 شخصًا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن الحادث وقع عند الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تحطمت المروحية التابعة لأرامكو في منطقة رأس تنورة.

وأوضح المصدر أن جميع ركاب المروحية الذين لقوا حتفهم من المواطنين السعوديين، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.

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وأكدت الوزارة أن التحقيقات تُجرى بالتنسيق مع الجهات المعنية للكشف عن الظروف التي أدت إلى سقوط المروحية.

وتُعد رأس تنورة في المنطقة الشرقية من أهم المواقع الاستراتيجية في قطاع الطاقة السعودي، إذ تضم أكبر وأقدم مصفاة نفط تابعة لأرامكو، إلى جانب منشآت لتكرير النفط وفرز الغاز ومحطات الشحن البحري، كما تُشكل مركزًا رئيسيًا لعمليات تصدير النفط في المملكة.