تسريبات عن اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل

أكد مدير شؤون الدول العربية في وزارة الخارجية السورية، محمد الأحمد، أن الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل ما تزال مستمرة، في إطار مساعٍ تهدف إلى تثبيت الاستقرار على الجبهة الشمالية.

وقال الأحمد، في مقابلة مع قناة المملكة، إن المقترح المطروح يستند إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ويتضمن بنوداً تتعلق بعدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية السورية، إضافة إلى انسحابها من بعض المناطق التي سيطرت عليها في مراحل سابقة، وفق ما أوردته التصريحات.

وأوضح أن مسودة اتفاق كانت قد أُنجزت في وقت سابق، إلا أن العملية تعثرت بسبب “مشكلة تقنية” مرتبطة بتغيير الجانب الإسرائيلي لرئيس فريق التفاوض، ما أدى إلى تأجيل استكمال المباحثات.

وأشار المسؤول السوري إلى أن دمشق تأمل بإظهار “جدية أكبر” من الجانب الإسرائيلي في الالتزام باتفاق فض الاشتباك، والمضي نحو تثبيت تفاهمات أمنية طويلة الأمد بين الطرفين، في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.