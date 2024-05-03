إسرائيل تؤجل التصويت على إغلاق قناة الجزيرة وسط مفاوضات حساسة مع حماس

في تطور جديد بالمشهد السياسي والإعلامي، أجلت إسرائيل التصويت على قرار بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الأمني السياسي انعقدت مساء الخميس. القرار، الذي كان من المقرر أن يُطرح بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كاراي، لم يُصوّت عليه بسبب تأخيرات في اللحظة الأخيرة.

مصادر مطلعة أشارت إلى أن التأجيل يأتي في ظل مفاوضات حرجة تجري مع حماس بشأن صفقة الاختطاف، حيث تأمل إسرائيل في أن تستغل قطر، الداعم الرئيسي للشبكة الإعلامية والفاعل الرئيسي في العلاقات مع حماس، نفوذها للضغط على الحركة لتحرير الرهائن. الخطوة تأتي وسط توقعات بأن التهديد بإغلاق القناة قد يحفز قطر على التحرك لتعديل مواقف حماس.

تقديرات داخل إسرائيل تلمح إلى أن تأجيل التصويت يرتبط بشكل مباشر بالجهود الدبلوماسية الجارية وربما يعكس ضغوطاً أمريكية لاستخدام كل الوسائل الممكنة للتوصل إلى اتفاق. وقد أُرجئ التصويت إلى جلسة الأحد المقبل، مما يعطي قطر وقتًا إضافيًا للتوسط في الأزمة الحالية.

القانون الذي يسمح بإغلاق القنوات الأجنبية إذا ما اعتُبرت تضر بالأمن القومي الإسرائيلي قد تم تمريره بالفعل في الكنيست ويتضمن بنودًا تسمح لوزير الاتصالات باتخاذ إجراءات ضد القنوات بعد موافقة حكومية.

ردود الفعل الدولية على التشريع والتأجيل لا تزال متواصلة، حيث انتقدت الإدارة الأمريكية القرار بشكل علني، معبرة عن دعمها لحرية الصحافة واستمرار العمل مع وسائل الإعلام الحرة مثل الجزيرة، التي تلعب دورًا محوريًا في تغطية الأحداث في الشرق الأوسط.

وبينما تتواصل المحادثات والمفاوضات، يظل الوضع متقلباً ويحتمل أن تكون هناك تطورات جديدة قد تؤثر على الديناميكية الإقليمية برمتها، بما في ذلك التقدم المحتمل في اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.