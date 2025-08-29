الولايات المتحدة تلغي تأشيرات مسؤولين فلسطينيين قبيل اجتماعات الأمم المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستمنع دخول المسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين الراغبين في حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول الوشيك في نيويورك. ووفقًا لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، فإن هذا القرار يؤثر بشكل مباشر على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. وقد أُلغيت جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 يوليو/تموز.

ومن جهتها أفادت وكالة رويترز، أن "رئيس السلطة الفلسطينية لن يتمكن على الأرجح من إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد رفض واشنطن منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيية"

برر وزير الخارجية ماركو روبيو هذا الإجراء "بعدم الامتثال لقانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية (1989) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط (2002)". وصرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، "قبل أن يُعتبرا شريكين موثوقين في السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية نبذ الإرهاب، وحملات التقاضي في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والسعي إلى إقامة دولة من جانب واحد".

وأضاف نائب وزير الخارجية كريستوفر لاندو أن "العقوبات نتجت عن تمجيد العنف، وترويج معاداة السامية، والتمويل المباشر للإرهابيين من خلال ما يُسمى بنظام الدفع مقابل القتل". كما تشير المذكرة إلى رغبة محمود عباس المزعومة في إعلان "إعلان دستوري للاستقلال في الجمعية العامة، وتدين المؤتمر الفرنسي السعودي المزمع عقده حول حل الدولتين، ووصفته بأنه "انتصار دعائي لحماس".

هذه هي المرة الأولى التي تحرم فيها واشنطن وفدًا أجنبيًا بأكمله من امتياز حضور الجمعية العامة، في وقت أعرب فيه العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم إيمانويل ماكرون وكير ستارمر، عن دعمهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.