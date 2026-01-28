فضيحة تهزّ الإخوان: اتهامات بتحرش وابتزاز جنسي تطال قياديًا محكومًا بالإعدام

أثارت شهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بعد توجيه اتهامات لقيادي إخواني بارز، مقيم في الولايات المتحدة، بارتكاب وقائع تحرش وابتزاز جنسي بحق نساء من داخل محيط الجماعة.

وبحسب ما نُشر، تطال الاتهامات أحمد عبد الباسط محمد، المتحدث السابق باسم اللجان النوعية، والصادر بحقه حكم نهائي بالإعدام في مصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الخلايا النوعية". وتشير الشهادات إلى أن المتهم استغل أوضاعًا إنسانية صعبة لزوجات وبنات سجناء، بزعم تقديم مساعدات مالية وإنسانية، قبل أن تتحول – وفق الاتهامات – إلى وسيلة ضغط وابتزاز.

ناشطات على مواقع التواصل أفدن بأن وقائع مشابهة جرى الإبلاغ عنها سابقًا داخل أطر تنظيمية، إلا أن التحقيقات لم تُسفر عن إجراءات حاسمة، وسط اتهامات بمحاولات احتواء الملف والتستر عليه. كما أكدن تلقي شهادات متطابقة من عدة ضحايا تحدثن عن نمط متكرر من الاستغلال.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المتهم نشاطه الإعلامي من الخارج، مستخدمًا خطابًا حقوقيًا وسياسيًا، ما زاد من حدة الجدل حول القضية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المشتبه" أو الجهات المعنية بشأن هذه الاتهامات.