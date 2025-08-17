اعتقالات واغلاق شوارع بمظاهرات بجميع أنحاء إسرائيل تطالب بعودة بصفقة تعيد جميع المختطفين

قد يعجبك أيضًا -

إسرائيل تحيي ذكرى مرور 681 يومًا على الحرب وتشهد يومًا من الاحتجاج، حيث تم إغلاق الطرق الرئيسية أمام حركة المرور • تجري احتجاجات ونشاطات منذ الصباح في العديد من المواقع للمطالبة بعودة المختطفين •

تحيي إسرائيل اليوم الأحد ذكرى مرور 681 يومًا على الحرب، حيث لا يزال 49 رجلاً وامرأة مختطفين لدى حماس. استجاب مئات الآلاف من الإسرائيليين - آلاف الشركات والمطاعم والهيئات من مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي - لدعوة مقر العائلات للإفراج عن المختطفين وانضموا إلى يوم الإضراب تحت شعار "عودة جميع المختطفين في صفقة واحدة" وإنهاء الحرب.

إلى جانب مراكز الاحتجاج المعروفة في تقاطع كابلان وطريق أيالون، ستُقام الاحتجاجات في التقاطعات والشوارع الرئيسية في شمال وجنوب البلاد، وفي الوقت نفسه، مظاهرات أمام منازل أعضاء الكنيست ووزراء الحكومة.

هذا واعتقلت الشرطة 25 شخصًا على خلفية مظاهرات غير قانونية وقطع طرق في أنحاء البلاد. وأفادت الشرطة بأن معظم الاحتجاجات جرت دون أي مخالفات، وأن المتظاهرين التزموا بتعليمات الشرطة. إلا أن الشرطة اعتقلت أشخاصًا في الأماكن التي تحولت فيها الاحتجاجات إلى اضطرابات، كما اعتقل 3 محتجين في مظاهرات قرب القدس.