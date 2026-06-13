حدث استثنائي ومخيف وقع فجر اليوم (السبت) في منطقة بحيرة طبريا، عندما تعرّض عدد من المصطافين لعضات من قبل ابن آوى بالقرب من شاطئ دوغا. طواقم نجمة داود الحمراء التي استدعيت إلى المكان قدمت علاجًا طبيًا أوليًا للمصابين الذين عانوا من علامات عض، ووصفت حالتهم بالطفيفة.

لاحقًا تبيّن أن عدد المرضى الذين وصلوا إلى المركز الطبي الشمال (بوريا) نتيجة لهجمات ذئاب خلال الساعات الأخيرة وصل إلى 11 أشخاص، بينهم ثلاثة قاصرين.

وفقًا للناطقة باسم المركز الطبي الشمالي، شير برساي بارنيف، تم تسريح غالبية المرضى إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج الطبي المناسب وإعطائهم اللقاحات المطلوبة. ومع ذلك، أشار المستشفى إلى أن مريضة واحدة، وصلت من شاطئ آخر في وقت متأخر أكثر، بقيت لمواصلة العلاج في المؤسسة الطبية.

في أعقاب الحادثة، شددت مديرة قسم الطوارئ في المركز الطبي الشمالي، الدكتورة نوعا شاحم هدري، على أنه في كل حالة عض، خدش أو اتصال وثيق مع حيوان بري، يجب التوجه دون تأخير لتلقي العلاج والتطعيم. د. شاحم هدري دعت الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، تجنب أي تماس مع الحيوانات الضالة، والتأكد من أن الحيوانات الأليفة المنزلية مُطعمة وفقاً للقانون.