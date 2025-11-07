جدال حاد بين زيني وبن غفير حول إقحام الشاباك والجيش بمكافحة الجريمة بالمجتمع العربي

خلال مناقشة الكابينت التي جرت الليلة (الخميس)، طلبت الوزيرة ستروك من رئيس الأركان إيال زمير عدم تقليص وظائف مقاتلي الدفاع الإقليمي في الضفة الغربية. استجاب زامير لطلبها وقرر إعادة الوظائف وإلغاء التقليص الذي كان مخططاً لها.

بالإضافة إلى ذلك، خلال مناقشة حول الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل والسلاح غير القانوني، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "إلى إدخال الشاباك والجيش أيضاً إلى داخل المدن، فالشرطة تقوم بعمل جيد وهام ولكن ليس لديها ما يكفي من الأدوات" وطالب بمشاركة أجهزة الأمن. ورد عليه رئيس الشاباك زيني: "يجب الحذر من إعلان كل مواطن يحمل سلاحاً كإرهابي".

أجاب الوزير بن غفير بأنه هناك حاجة لذلك: "كل من لديه سلاح غير قانوني هو إرهابي، يجب إدخال الشاباك في الموضوع". وقال رئيس الحكومة نتنياهو كرد على ذلك: "لا يهمني إذا كانت هناك ادعاءات من المستشارين القانونيين، يجب توحيد الجميع لمحاربة السلاح غير القانوني، الجميع سيكونون شركاء - الجيش الإسرائيلي، الشاباك والشرطة".