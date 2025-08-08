حماس:"الخطة الإسرائيلية في غزة ستؤدي إلى "التضحية بالرهائن"

قد يعجبك أيضًا -

ردت حماس في بيان، اليوم الجمعة، بشدة على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، معلنةً عبر تطبيق "تيليغرام" أن "هذه الخطة ستؤدي إلى التضحية بالرهائن".وصفت حماس، التي لا تزال تحتجز 50 مختطف، يُعتقد أن 27 منهم في عداد الأموات، هذه الاستراتيجية بأنها "مغامرة إجرامية" و"جريمة حرب جديدة"، متهمةً إسرائيل بالسعي إلى إجلاء مليون شخص من سكان مدينة غزة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز في 7 أغسطس/آب الجاري، أوضح بنيامين نتنياهو نيته السيطرة على غزة دون حكمها، بهدف القضاء على حماس ونقل السيطرة إلى قوات عربية.

وأضافت حماس: "هذه الخطة تكشف عن تهور إسرائيل تجاه حياة الرهائن لتحقيق أهداف سياسية محكوم عليها بالفشل"، منددةً بمحاولة "إبادة جماعية وتهجير". وطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فولكر تورك، بوقف المشروع فورًا، محذرًا من "عواقب كارثية" على المدنيين والمختطفين.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يسيطر فيه الجيش الإسرائيلي بالفعل على 75% من غزة، وتشهد فيه إسرائيل احتجاجات، بما في ذلك عائلات المختطفين، احتجاجًا على التصعيد العسكري. ويندد به منتقدون دوليون، من الأمم المتحدة إلى المملكة المتحدة، باعتباره "انتهاكًا للقانون الدولي"، بينما يبرر نتنياهو العملية لضمان أمن إسرائيل.