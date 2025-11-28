مركز التنسيق الأميركي يتوسع ليشمل 50 دولة ويكثف عمله الإنساني في غزة

بعد شهر من بلوغه كامل طاقته التشغيلية، حقق مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) بقيادة الولايات المتحدة إنجازًا هامًا، فهو يضم الآن ممثلين عن 50 دولة شريكة ومنظمة دولية. ويقع المركز في كريات جات، ليصبح المركز الرئيسي لتنسيق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مشيدًا بـ "الالتزام الحاسم" للشركاء: "هذه فرصة تاريخية لإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط"، ومن جهته أكد السفير ستيفن فاجن، الذي يشترك في إدارة المركز مع الجنرال باتريك فرانك، على أنه "من خلال الجمع بين القوات المسلحة والمدنيين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يتمتع مركز تنسيق تنسيق المساعدات الإنسانية (CMCC) بموقع فريد لضمان نجاح المساعدات الإنسانية".

تأسس المركز في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بعد خمسة أيام من توقيع القادة على خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل نهائي، وبدأ العمل بكامل طاقته في 24 أكتوبر/تشرين الأول مع وصول الوفود الدولية.منذ افتتاحه، استضاف المركز أكثر من 100 ممثل إعلامي ومسؤول دولي. وخلال زيارته الافتتاحية في 24 أكتوبر/تشرين الأول، أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بالمركز ووصفه بأنه "مهمة تاريخية تبعث على التفاؤل الحقيقي".

في الأسبوع المنصرم، وبالتنسيق مع وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، سهّل مركز التنسيق دخول فنيين إلى غزة لإصلاح كابل ألياف ضوئية استراتيجي، مما أعاد خدمة الإنترنت إلى القطاع بشكل كامل. على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، سهّل المركز أيضًا تسليم أكثر من 24,000 شاحنة محملة بالمساعدات والإمدادات الإنسانية، مع العمل على فتح ممرات لوجستية جديدة. وبالتوازي مع ذلك، تم إجلاء أكثر من 1,500 مدني من سكان غزة، بمن فيهم مزدوجو الجنسية ومن يحتاجون إلى رعاية طبية، بفضل جهوده.

وتستمر الجهود للاستعداد لفصل الشتاء وتأمين الطرق من خلال إزالة الذخائر غير المنفجرة.