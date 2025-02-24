رسائل سياسية خلال تشيع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وخلفه هاشم صفي الدين

بعد خمسة أشهر على اغتيالهما ...وبمراسم مهيبة ودع حزب الله وجمهوره في ضاحية بيروت أمينه العام السابق حسن نصرالله ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين

الجنازة التي شارك فيها مئات الاف شهدت مشاركة شعبية ضخمة من الداخل اللبناني والخارج فقد حضرها وفق المنظمين ممثلون من نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم. الحضور الرسمي الأبرز كان من نصيب ايران فقد مثل الجمهورية الإسلامية كل من رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية محمد عباس عراقجي وعائلة قاسم سليماني ، والقى مجتبي الحسيني كلمة بالنيابة عن علي خامنئي قائد الثورة الإيرانية.

الى جانب الحضور الواسع، برز أيضا غياب المسؤولين اللبنانيين وعلى راسهم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، الذي صرح خلال لقائه وفد إيراني بأن لبنان تعب من حروب الأخرين..

الكلمة المركزية خلال المراسم كانت للأمين العام لحزب الله الذي أكد وفي كلمة عن بعد، أن "حزبه سيستمر في المقاومة ما دام التهديد الإسرائيلي قائم"

الرد الإسرائيلي على تهديد قاسم جاء حتى قبل الكلمة وعبر الجو... فقد حلقت 4 طائرات إسرائيلية على علو منخفض فوق المدينة الرياضية حيث جرت مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين..تحليق إسرائيلي جاء ترجمة لتوعد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اكد ان من يهدد بتدمير إسرائيل ستكون هذه نهايته..